K---a, co jest z wami - ludzie! Naprawdę trzeba być mocno jebniętym, żeby takie numery o---------ć bo co - ktoś zatrąbił? Ktoś nie wypuścił? Ktoś nie uszanował lepszej marki czy rowerka na bagażniku? Przecież za te wykroczenia bawary, które na filmiku gość zarejestrował, to prawo jazdy wisi na włosku, a nawet uparty pies może prawko za punkty zatrzymać (zajeżdżanie drogi, wymuszenie pierwszeństwa, przejazd na czerwonym, wielokrotne tamowanie pasa ruchu). A gość z Pokaż całość