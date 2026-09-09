Kierowca BMW i pedalarz w jednym ScrLK ScrLK z youtube.com dodany: 17 godz. i 5 min temu # motoryzacja# pedalarze# stopcham# agresjadrogowa 105 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (105)
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@projektant_doktorant: "nie wiadomo co było wcześniej, widzimy tylko ostatnie minuty filmu".
Zawsze xD
@klapektarasa:
Czyli wyslac pociete 2 nagrania :D Najlepiej 2 miesiace pozniej
Kiedyś wracając do Holandii miałem podobną sytuację. Wielkie panisko obraził się bo go nie puszczałem na lewym pasie gdy gonił na pewno ponad 160, tylko spokojnie skończyłem manewr wyprzedzania i dopiero zjechałem. Potem oczywiście musiał mi wymierzyć karę. Centymetry brakły żebym się przez półmózga rozbił bo zajechał mi drogę jak poprawiałem coś w nawigacji i odruchowo uciekałem na barierki.