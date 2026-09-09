Błędy językowe, niewiarygodne dane - totalny AI slop, z ładną animacją mapy polski i grafikami przyciągającymi wzrok. Autor nawet nie przeczytał, co generator wyprodukował, to nawet nie jest maszynowe tłumaczenie z angielskiego, tylko w większości zbitek przypadkowych słów. Dane są tak samo pomieszane i przypadkowe. Pamiętajcie - z powodu m.in. takich stron macie 6x droższy RAM i 5x droższe dyski, niż 1,5 roku temu.