Prąd w Polsce na żywo
Co teraz zasila Polskę: wiatr, słońce, elektrownie, import. Cena prądu co 15 minut. Mapa wiatru z ponad 300 stacji IMGW.sir-stachu
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Co teraz zasila Polskę: wiatr, słońce, elektrownie, import. Cena prądu co 15 minut. Mapa wiatru z ponad 300 stacji IMGW.sir-stachu
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Komentarze (42)
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Przewymiarowane dane.
To samo znacznie przystępniej pokazane jest na stronie PSE:
https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse
Aczkolwiek autorowi życzę sukcesów w rozwijaniu projektu.
Stawiam na zasysanie ze źródeł anglojęzycznych. Tam mają coal na węgiel kamienny, carbon na węgiel atomowy i lignite na brunatny.
Poniżej mapka która już ładnych parę lat jest dostępna (w razie gdyby op'owi znudził się projekt i stronka padła):
https://app.electricitymaps.com/map/live/fifteen_minutes