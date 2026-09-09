no i przypominam - niby taki brak lekarzy a sprobuj na ogloszone miejsce w rocketjobs.pl czy pracuj.pl czy inny portal aplikowac.



Albo tygodniami nie ma odpowiedzi ani nic albo jak sie dzwoni to okazuje sie, ze albo nie ma osoby decyzyjnej i nikt nic nie wie, albo zastosowali rozwiazanie wewnetrzne i nie potrzebuja.



Te ogloszenia o prace dla urologa czy anestezjologa to czesto chyba straszak na tych co tasm pracuja - jak Pokaż całość