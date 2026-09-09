Szpitale nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające milion złotych
Polskie szpitale wciąż podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające milion złotych rocznie ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej". Niektórzy medycy mogą liczyć również na dodatkowe premie wypłacane wprost z zysków oddziału. "W przypadku najwyższych kontraktów są to uznani specjaliści" tłumacairaG
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Komentarze (19)
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A jakie przestępstwo popełnił?
Beknąć raczej powinni ci którzy nie wywalali go na zbity pysk mimo że widzieli że nie ma go w robocie.
Albo tygodniami nie ma odpowiedzi ani nic albo jak sie dzwoni to okazuje sie, ze albo nie ma osoby decyzyjnej i nikt nic nie wie, albo zastosowali rozwiazanie wewnetrzne i nie potrzebuja.
Te ogloszenia o prace dla urologa czy anestezjologa to czesto chyba straszak na tych co tasm pracuja - jak
@lorafenus: niech zgadne - lekarze w pierwszym pokoleniu?
Warto byłoby to dodać. Dyrektor nie ma możliwości generowania czynności płatnych przez nfz, nie ważne jak mocno będą się starali.
Najgorzej to jest z całym personelem pomocniczym, jak salowe, sanitariusze, sekretarki czy pielegniarki, farmaceuci, Żadna z ich czynności w szpitalu nie jest wyceniona przez nfz.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lekarze-kontra-rzad-1-0-Limity-zarobkow-odsuniete-o-rok-9192903.html