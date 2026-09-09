Albania podaje dokładną datę dołączenia do Unii. Koniec negocjacji w 2027
Albania nie chce już mówić o integracji europejskiej jak o odległej perspektywie. Rządzący wpisali to już w kalendarz i to z konkretną datą realizacji. Negocjacje mają zakończyć się do 2027 roku, ratyfikacja przez parlamenty państw UE ma nastąpić rok później roku, a pełne członkostwo kraju w UE do 2FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
@qupi: Myślę że w przypadku Albanii nie kwestia islamu a tego że tam ludzie często żyją jeszcze w mentalności prawa zwyczajowego, klanowego.
Może tak, moze nie, pamiętam, jak to samo słyszałem o Polsce w 2004.
@zubrzpuszczy: Nie porównuj LECHITÓW do bezbożników z Albanii.
@wuadek: Przykładowo Irlandia miała referendum w sprawie przyjęcia Polski do UE i ludzie zagłosowali NIE więc zrobiono drugie i zagłosowali TAK i rząd Irlandii zgodził się na Polskę w UE. I oczywiście w Polsce było referendum w sprawie przyjęcia Polski do UE i ludzie zagłosowali TAK (za pierwszym razem).