Albania nie chce już mówić o integracji europejskiej jak o odległej perspektywie. Rządzący wpisali to już w kalendarz i to z konkretną datą realizacji. Negocjacje mają zakończyć się do 2027 roku, ratyfikacja przez parlamenty państw UE ma nastąpić rok później roku, a pełne członkostwo kraju w UE do 2