Masowe zwolnienia na Mazowszu. "Tracimy wakaty dla juniorów"
Nadchodzi kolejna fala grupowych zwolnień na Mazowszu. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zamiar przeprowadzenia masowej redukcji zatrudnienia zgłosiło dziewięć firm. Prawie połowa z nich należy do sektora IT.kubaowo
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Komentarze (61)
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@BlackpillMonster: Tia... wszyscy pchają się teraz na medycynę bo miliony się tam zarabia. Tyle, że oni skończą tą medycynę za 10 lat (6 studia + 4 specjalizacja) i się okaże że już od dawna AI w medycynie wykosiła
Poza tym serwisy komputerowe to też IT. A i w nich można wyciągnąć sporo od klientów.
AI jest fenomenalne do prototypownia, ale soft który ma potem działać produkcyjnie i obsługiwać tysiące klientów wymaga już pracy architekta/deva i przygotowania odpowiedniej specyfikacji na której AI będzie musiał się oprzeć budując coś komercyjnego.
Firmy które już zachłysnęły się tym, licząc na olbrzymie oszczędności na etatach, już wracają do korzeni. Widziałem ostatnio wywiad z CTO AWSa - oni
A nie siedzisz w ciemnym pokoju?
@Drapichrustpospolity: to w jaka?
@wypok_wypok: czytaj junior minimum 5k na miesiąc nie umiejąc nic bo przeciez sie bedzie uczyc w czasie pracy (w sensie wrzucac wszystko do AI i kopiowac nie rozumiejac co sie kopiuje)
Redukcje juniorów na każdym stanowisku stworzą dużą lukę i za kilka lat będą znowu zatrudniać wszystko co oddycha i ma 2
ktorymi umiejetnosciami? Jak zaczniesz sie uczyc w szkole/na studiach, to juz uczysz sie najczesciej technologii starych. Bo nowe technologie, to wlasnie w firmach sie uczysz. To jest na topie, firma w to idzie i koniec. A nie najpierw 2-3 lata myslenia o podstawie programowej, przygotowywanie podrecznikow, uczenie nauczycieli (tak, oni tez najpierw musza sie tego nauczyc zanim zaczna kogos innego uczyc), a dopiero pozniej uczenie uczniow/studentow. Taki uczen juz
@chmiels:
Ale nikt nie potrzebuje obecnie praktykanta.
Od praktykanta tanszy jest AI. A robi to samo - robi ujowy kod, ale przynajmniej kosztuje SENIORa, aby ten kod sprawdzil :D