Wychodzi tutaj trochę korporacyjna krótkowzroczność, ale to nic - oni zawsze działali w cyklach 5 lat i teraz jesteśmy w dołku. W tym momencie widzę ciekawostkę w większych firmach - jest parcie na redukcję stałych pracowników, a zatrudniają kontraktorów na ich miejsce - bo okazuje się, że brakuje ludzi do pracy.



Redukcje juniorów na każdym stanowisku stworzą dużą lukę i za kilka lat będą znowu zatrudniać wszystko co oddycha i ma 2 Pokaż całość