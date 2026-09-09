Jeśli masz kontakt z rodziną to możesz poradzić żeby pomyśleli o konsylium w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Szpital specjalizuje sie w guzach mózgu i ma pacjentów z całego kraju i jeśli chodzi o ten rodzaj raka to nie słyszałem żeby kierować swoje drogi w kierunku innego szpitala. Jeśli lekarze mówią że guz jest nie operacyjny to niech zapiszą sobie nazwiska dr n. med. Jacek Furtak (Bydgoszcz) i Dr Pokaż całość