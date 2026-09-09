Dominik syn znajomych ma guza mózgu
Miałem nadzieję, że nigdy nie nadejdzie taki czas ale niestety trafiło na bliską mi osobę. Dominik syn znajomych ma guza mózgu 4 stopnia, trzeba działać jak najszybciej, póki jest jeszcze szansa. Zbiórka pewna, więc jeśli macie możliwość to wpłacajcie i ślijcie dalej. Z góry dzięki za każdą pomoc!krulkartonu
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Komentarze (19)
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Może choć młodemu uda się wykręcić jakiś mały cud.
@takJakLubimy: XDDDDDD
Niech nikomu nie przyjdzie do głowy wpłacać na to, żeby ci ludzie napędzali biznes z elektrodami "OPTUNE" w abonamencie za 120k miesięcznie.
No ale wykop I wsparcie ode mnie.
P. S: wstydź się typie ze skrina