Z załadowanym magazynkiem chciał wejść na targi w Kielcach. Ukrainiec zatrzymany
Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją zatrzymany podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział między innyJaurbanpl
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Komentarze (31)
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Inna sprawa, że nie wszystkie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No fajnych ludzi biorą ci ukraińscy "biznesmeni". Gorzej jest dalej:
No właśnie kto w ogóle nosi sam magazynek z amunicją? Typ chciał wziąć sobie
W ogole sama kara jest kuriozalna. Za posiadanie amunicji na imprezie masowej, facet dostaje deportacje do kraju, gdzie jedyne co mu grozi
Panstwo upadle...
Grozi mu 8 lat? Deportujmy go, przecież na pewno przyjedzie na rozprawę.
A tu awantura o magazynek jakby kogoś zabił.
Pewnie tylko dlatego go znaleźli