Mozliwe, ze ten Ukrainiec to byl zamachowiec, ktory mial na miejscu wyeliminowac kogos ze zbrojeniowki. Niczego wykluczac nie mozna, w koncu ukrainscy obywatele wspolpracuja z ruskimi sluzbami w sabotazach. Ukrainscy politycy i wojskowi rowniez mowili, ze to oni maja zamiar byc liderem regionu, wiec zabojstwo konkurenta tez wchodzi w gre.



W ogole sama kara jest kuriozalna. Za posiadanie amunicji na imprezie masowej, facet dostaje deportacje do kraju, gdzie jedyne co mu grozi Pokaż całość