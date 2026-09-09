To już można się przestać uśmiechać?
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ale to nic, jak widze te zapite mordy w lombardzie i oni dostaja renty alkoholowe to jak tu nie nienawidzic tego zlodziejskiego kraju
A teraz drodzy przedsiębiorcy sprawdźcie sobie z ciekawości ile dostaniecie emerytury płacąc 3k składek co miesiąc przez całe życie. Odpowiedz:
ale od czasu słynnej "podniżki" pinokia i tak płaci się znaaacznie ponad 2 tys co miesiąc.
Jak dla mnie to dynamika zwalnia, czyli tak, rośnie, ale wolniej niż w poprzednich latach:
@majk3l: piszesz cos o strategii pinokia a sam łyknąłeś ją jak pelikan twierdząc że coś wolniej rośnie, przed tymi zmianami zdrowotna to było kilka zł, dziś zdrowotnej płacę 1,5k + pełny zus. Jak z zusu wypadną społeczne i będdzie
To jest bardzo dobry plan, by zamiast zmienic system i wyeliminowac patologie - wyciac drobnych przedsiebiorcow i malych uslugodawcow. Byle, ku uciesze waskiej grupki krzykaczy, pokarac kombinatorow spod znaku B2B i dojacych spolki.
Gospodarka wytrzyma, konsumenci tez ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co na to zwykli mali, uczciwi, przedsiębiorcy? Ich czekać będzie nierówna konkurencja, skazana na powolna przegrana. Co siw stanie jak molochy nie będą miały konkumurencji? Spotkamy się zapewne z niewidzialna rynka wolnego rynku, która będzie mogła windować ceny towarów i usług.