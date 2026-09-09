Dobrze, że zagraniczne korpo płaci małe podatki, albo i nie płaci w ogóle, w Polsce. Dzięki temu będzie ich stać na płacenie takiego zusu a zyski dalej będą mieli w miliardach.

Co na to zwykli mali, uczciwi, przedsiębiorcy? Ich czekać będzie nierówna konkurencja, skazana na powolna przegrana. Co siw stanie jak molochy nie będą miały konkumurencji? Spotkamy się zapewne z niewidzialna rynka wolnego rynku, która będzie mogła windować ceny towarów i usług.