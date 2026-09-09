Lotnisko, które na każdym kroku zdziera z ciebie, ile się da – za wodę 10 zł albo 15. W dodatku nie możesz swojej wody zabrać na pokład, a na pokładzie wszystko płatne. Masakra jakaś. Oni jeszcze mają czelność bez wyboru z buteleczki ci zabrać 50 groszy na drzewko. Centusie krakowskie.