Wrzucasz butelkę, kaucji brak. Krakowskie lotnisko zbiera na sadzenie drzew
Butelka z oznaczeniem kaucja 0,50 zł trafia do automatu, a ten pieniędzy ani bonu nie zwraca. Na krakowskim lotnisku konsument może zamiast zwrotu kaucji wesprzeć akcję sadzenia drzew i według Ministerstwa Klimatu i Środowiska takie rozwiązanie jest zgodne z prawem. Problem zaczyna się, jeśli wcalFXMAG
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Komentarze (28)
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Na Okęciu już chyba skończyli wymianę i można wnosić płyny.
czyli robienie w butelkę c.d.
Skąd to przeświadczenie, że można kraść małymi porcjami bezkarnie?
Lotnisko z zyskiem 300 baniek stać na posadzenie ''kilku'' drzewek.