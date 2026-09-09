Dla osoby zarabiającej średnią krajową w Izraelu ten mandat to równowartość ok. 6 godzin pracy



Dobrze, że nasi sprzątnęli ich z pokładu od razu po przyziemieniu, bez patyczkowania się

Chodziarz mogli pozwolić im popyskować, wtedy by wyszli w kajdankach

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(No-Fly List) Pokaż całość