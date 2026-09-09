Pięciu Izraelczyków wyprowadzono z samolotu.
Pięciu obywateli Izraela awanturowało się na pokładzie samolotu z Tel Awiwu do Rzeszowa. Straż Graniczna wyprowadziła ich z samolotu; każdy dostał 500 zł mandatu.the-great-reset
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Pięciu obywateli Izraela awanturowało się na pokładzie samolotu z Tel Awiwu do Rzeszowa. Straż Graniczna wyprowadziła ich z samolotu; każdy dostał 500 zł mandatu.the-great-reset
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Komentarze (46)
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Dobrze, że nasi sprzątnęli ich z pokładu od razu po przyziemieniu, bez patyczkowania się
Chodziarz mogli pozwolić im popyskować, wtedy by wyszli w kajdankach
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(No-Fly List)