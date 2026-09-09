Kierowcy płacili mandaty... hakerom. Włam na miejskie serwery w Szczecinie
Szczecińscy kierowcy mogli być mocno zdziwieni, gdy dowiedzieli się, że padli ofiarą przestępców. Sprawa dotyczy szajki, która poprzez fałszywe mandaty wyłudzała pieniądze. Sprawa jest rozwojowa. Służby zatrzymały już piętnastego podejrzanego.FXMAG
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Komentarze (18)
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A w artykule mi brakuje informacji, jak długo to trwało, ile kasy jebnęli i ile udało się (taa, jasne) odzyskać. Natomiast poziom dziennikarstwa "GPT napisz mi artykuł" z FXMAG raczej nie pozwala liczyć na uzyskanie informacji o zbędnych szczegółach.
Weryfikowałem na stronie Canard po numerze sprawy i pobierałem zdjęcia, więc legit, ale generlanie nie każdy ma czas się tak bawić. Mandat to mandat, powinien być widoczny w mObywatelu.
@prawd: Nie musisz i nie powinieneś nawet
Tylko konto na słupa i wypłata w odległym mieście z bankomatu w kominiarce.
I kierowczynie — zapomniałeś.
I