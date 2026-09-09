Kolejne zderzenie ciężarówki z pociągiem.
Na przejeździe kolejowym w miejscowości Przysucha (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym.mamamarcina
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Na przejeździe kolejowym w miejscowości Przysucha (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym.mamamarcina
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Komentarze (153)
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@60groszyzawpis: tak samo pytanie czy można cofać ciężarówką po chodniku obok przedszkola
też połowa by oblała
Jak nie postawisz twardej bariery to zawsze wjedzie jakiś totalny jełop, dlatego tak ważne jest, budować przejazd bezkolizyjne.
@Breaking-DAD: ukraińska to jest twoja stara
1. Koszty takiego wypadku są ogromne i media przedstawiają zaledwie część z nich: są tu koszty naprawy infrastruktury (duże, ale stanowiące relatywnie najmniejszy koszt), koszty naprawy taboru, koszty wyłączenia taboru z użytku (fizycznie trzeba znaleźć zastępczą lokomotywę i wagony), koszty opóźnien pociągów.
2. Zabrzmi to może mocno niefachowo, ale moim zdaniem przed przejazdami powinna być zwykła sygnalizacja świetlna (czerwone, zielone) jak przed skrzyżowaniami.
A jakie swaitla bys n dal, to ludzie beda przejezdzac. Bo inaczjeetrzebaby dlugo stac, gdyz wlaczaja czerwone kilka minut przed przejazdem pociagu.
@PrezesBoss: Zaczyna się.
Pociąg jechał z prawej, prawym torem - widoczność wydaje się bezproblemowa.
Ciężarówka najprawdopodobniej jechała od tej strony od której jest zrobione to streetview, skręcił 30m wcześniej z głównej drogi (więc nawet jak długa ciężarówka z przyczepą czy coś, to dawno już wszystko było wyprostowane i jazda prostopadle do przejazdu).
Więc trudno to jakoś racjonalnie wyjaśnić.
https://usunznak.pl/zglos-znak-stop-na-przejezdzie-kolejowym-z-sygnalizacja-lub-rogatkami/
Sprawdzić czy kierowca ciężarówki nie jest Mikolem.
@Gieekaa: tymczasem w praktyce: