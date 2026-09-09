Wszystkie ciężarówki i autobusy niezależnie od wieku powinny obowiązkowo mieć zamontowane 2 kamerki nagrywające co najmniej 24 godziny. Jedna kamerka do przodu, druga na kierowcę. Zwykłe kamerki. Dla przewoźników wydatek kilkuset złotych na jeden pojazd to żaden wydatek. Wypadek autobusu na Węgrzech. Gdyby miał kamerki to od razu można by sprawdzić czy kierowca przysnął. Ile czasu jechał. Ile czasu jechał innych kierowca. Na tachografach pewnie można oszukać, na nagraniu już nie. Tutaj Pokaż całość