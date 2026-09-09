no i?

Sam neural rendering w DLSS 5 zwiększa opóżnienia do poziomu 30-45ms - to poziom gier z konsol sprzed 15-20 lat (i niektórych źle zoptymalizowanych na PC). jak pamiętacie tego laga pomiędzy inputem na padzie/myszce a efektem na tv lub monitorze to jest to.

DLSS 5 na 4090/5090 jest praktycznie niegrywalny (bo mocno spadają klatki) bez frame generation które jeszcze bardziej zwiększa opóźnienia.



wyszły oficjalne statystyki od Digital Foundry i chyba Pokaż całość