DLSS Multi Frame Generation zostało odblokowane na Geforce'ach RTX 3000!
DLSS MFG on Ampere unlocks 2x/3x/4x/6x frame generation on RTX 30-series cards and corrects the temporal midpoint. In-memory only.planarize
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DLSS MFG on Ampere unlocks 2x/3x/4x/6x frame generation on RTX 30-series cards and corrects the temporal midpoint. In-memory only.planarize
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Komentarze (34)
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https://youtu.be/EiOVOnMY5jI?si=tarSp-7ap1Vgtqap
Właśnie jest na odwrót. Stosowanie generatora klatek ma dopiero sens, gdy sprzęt jest w stanie wygenerować co najmniej stabilne 60 fpsów. Kiedyś sporo korzystałem z Loseless Scaling i podbijałem sobie bazowe 60 fpsów do 120 fpsów. Znacznie przyjemniej się gra w różnorakie, dynamiczne gry akcji w 120 fpsach.
Sam neural rendering w DLSS 5 zwiększa opóżnienia do poziomu 30-45ms - to poziom gier z konsol sprzed 15-20 lat (i niektórych źle zoptymalizowanych na PC). jak pamiętacie tego laga pomiędzy inputem na padzie/myszce a efektem na tv lub monitorze to jest to.
DLSS 5 na 4090/5090 jest praktycznie niegrywalny (bo mocno spadają klatki) bez frame generation które jeszcze bardziej zwiększa opóźnienia.
wyszły oficjalne statystyki od Digital Foundry i chyba
<otwiera się morze gównianych, niezoptymalizowanych gier od leniwych devów>