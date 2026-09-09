Pielęgniarki zwolnione. Konsekwencje incydentu przed izbą przyjęć
Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny karę finansową po tym, jak pacjent z zawałem serca nie został przyjęty na tamtejszą izbę przyjęć - dowiedział się Polsat News. Placówka medyczna zadecydowała o dyscyplinarnym zwolnieniu pielęgniarek.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (40)
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@m-i-rite: nie ma dowodu, że Hitler wiedział o holocauście ( ͡° ͜ʖ ͡°)
trudno winic lekarza ktory wtedy jednoczesnie mial dyzur w innym szpitalu albo spal w domu
Za peta na chodnik
Jakby ukarać wszystkich winnych, to pewnie mógłby stworzyć organizacje większą niż NFZ i cała publiczna obecna służba zdrowia.
Tak, to nie zmieni nic, potrzebne są zmiany systemowe. Ale te zmiany nie nastąpią, jeśli będziemy wybierać z uporem ludzi, którzy tych zmian NIE CHCĄ wprowadzić. Tusk właśnie odroczył na po wyborach nawet taka g.wno zmianę jak limity wynagrodzeń lekarzy, co też nie rozwiąże problemu, a i tak ma ciągle 30% poparcia. To po co robić coś dla głupiego narodu, jak narodowi nie przeszkadza, że władza ma go w
Tym razem sprzataczka nie poniesie konsekwencji
złośliwe i opryskliwe, ciągle pokazują pacjentom "gdzie ich miejsce"