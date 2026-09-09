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Tak, to nie zmieni nic, potrzebne są zmiany systemowe. Ale te zmiany nie nastąpią, jeśli będziemy wybierać z uporem ludzi, którzy tych zmian NIE CHCĄ wprowadzić. Tusk właśnie odroczył na po wyborach nawet taka g.wno zmianę jak limity wynagrodzeń lekarzy, co też nie rozwiąże problemu, a i tak ma ciągle 30% poparcia. To po co robić coś dla głupiego narodu, jak narodowi nie przeszkadza, że władza ma go w