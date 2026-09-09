Mam maliny, wyglada to tak bo tam w art to jakies smutne p--------o. W tym roku kwiatki obumarly ze wzgledu na pogode, potem zalazki owocow dostaly w------l od temp. Na koncu czyli teraz owocow jest malo sa duze ale jest 5-6x mniej niz rok temu. Wiec cena leci do gory wiadomo. Teraz sprowadzaja z Ukrainy gdzie gleba jest sporo lepsza nie trzeba tak mocno nawozic lub wcale, pogoda byla duzo lepsza i Pokaż całość