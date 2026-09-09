Ukraińskie maliny wypierają polskie. Producenci tracą miliony złotych
W 2025 roku Polska sprowadziła z Ukrainy 27,5 tys. ton mrożonych malin za 412,9 mln zł. Od stycznia do maja 2026 roku wartość importu wyniosła już 119,5 mln zł i była o 68,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Branża owocowa ostrzega, że ten trend uderzy w polskich producentów i zakłady przetwórcze.Skarbiec_Biz
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Komentarze (85)
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I to jeszcze tranzytem.
@DasAdi: Producent to uj bierze jak zwykle, handlarz kosi cenę.
Nie kupiłbym lodów, czy sorbetu malinowego z Ukrainy.
Bo byś nie kupił ¯\(ツ)/¯
@Jot__: ale takie przepisy już istnieją. źli lewacy z UE je wprowadzili.