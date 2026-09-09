Każdy ma ten młodzieńczy etap, że myśli jaki to on nie będzie bogaty jak dorośnie. Niektórym to zostaje, bo zaraz wpadną na genialny pomysł na biznes, wygrają w Totolotka, założą popularny kanał na YT, itd... Wielkim sukcesem kapitalizmu i kina hollywoodzkiego było przekonać miliony, że "od zera do milionera" jest możliwe, że należy żyć marzeniami, że pragnienie równości społecznej to literalnie bolszewia. "Wszystkim g*wno, wszystkim równo", czy inne obraźliwe i głupie teksty Pokaż całość