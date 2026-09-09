Myślisz, że klasa średnia istnieje? Ten film brutalnie niszczy złudzenia
1% elit ma to samo co 90% z nas. Wizualizacja, która odbiera resztki nadziei. Brutalna prawda o nierównościach majątkowych. Polecam udostępniać i uświadamiać ;)f9JXBEArQ2H4TKl
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Komentarze (68)
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Bo nikomu na szczycie nie zależy na tym żeby klasie pracującej (nieposiadającej) było lepiej bo przypadkiem by została klasą posiadającą.
W XXw. podczas zimnej wojny na zachodzie jeszcze im trochę zależało bo bali sie przewrotu komunistycznego wiec trzeba było trochę klase pracującą udobruchac zeby kapitalistow na latarniach nie powiesili ale teraz juz
Obawiam się, że padłeś ofiarą propagandy "od zera do milionera". Większość nie osiągnie niczego w biznesie i to zupełnie normalne, nie mają środków, kontaktów, wiedzy. Miliony nawet najcięższą pracą nie osiągną tego, co
Kredo na mieszkanie oczywiście na zmiennym procencie, bo jakby inaczej ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Nie bądź takim antysemitą!
Oczywiście podkarpacki robol na minimalnej +200 zł premii uznaniowej za 100% frekwencję, wyborca Grzesia Brauna.
No ale co zrobisz, liberał tak korbą zakręcił w tych pustych łbach, że aż ją wyrwał.
W Polsce? Istnieją, bo klasy społeczne wykasował PRL.
W Takiej anglli, USA majątek był przekazywany od pokoleń, akumulacja majątku i trzeba mieć dużego farta by podskoczyć powyżej "pasa".
Dlatego też ważne jest od czasu do czasu przetasowanie elit myślę. A jednym z tych czynników jest następne pokolenie, co przeważnie prze%@#% majątek rodziców, a ten mądry ten majątek chwyta i staje się bogaty :)
problemem jest to ze zeby oni mieli wiecej to naciskaja na to zeby poza nimi wszyscy byli biedni a klasa srednia jest juz taka tylko z nazwy w praktyce to ludzie ledwie ponad minimalna