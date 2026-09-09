Zakupy w Internecie są coraz bardziej popularne. Już 71% Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w miesiącu korzysta z zakupów online. Z szacunków wynika, że ten odsetek może się jeszcze zwiększyć. Nic więc dziwnego, że firmy inwestują w centra logistyczne, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Jedną z