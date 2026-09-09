Kolos Amazona pod Świdnicą. 38,50 zł za godzinę i 5000 robotów
Zakupy w Internecie są coraz bardziej popularne. Już 71% Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w miesiącu korzysta z zakupów online. Z szacunków wynika, że ten odsetek może się jeszcze zwiększyć. Nic więc dziwnego, że firmy inwestują w centra logistyczne, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Jedną zFXMAG
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Komentarze (74)
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@Xagog: Nie bój się, nie będziesz - tam pracują głównie roboty a wkrótce będą pracować wyłącznie roboty.
Bzdura. Te głupoty gadały największe nieroby jakich spotkałem w swoim życiu a którzy właśnie tam pracowali. Trzeba było pracować a nie opierać się o sciane(co przechodzi na magazynach u prywaciarza). Generalnie biorąc pod uwagę że wtedy tam płacili więcej niż gdziekolwiek indziej w podobnych pracach to jakoś to
Chodzi o to że jak zamówisz do packzomatu to sobie przy okazji odbierzesz w dogodnej godzinie. A jak kurierem to musisz być w domu żeby odebrać, a nie wiadomo o której kurier wpadnie
skąd ten sukces?
Ja przejeżdżałem tamtędy kilka razy. R-------e drogi, brak dojazdu. W sumie nic ciekawego.