Ciekawe, czy na firmach IT też się to w końcu nie odbije. Przecież większość ich kodu jest już na serwerach Anthropic i OpenAI, więc za jakiś czas może się okazać, że ich systemy nad którymi pracowali latami, będzie można odtworzyć i zrobić im konkurencję.

A firmy AI, które teraz mają nieograniczone budżety, mogą niedługo szukać dodatkowych źródeł finansowania np. poprzez zgłaszanie się do klientów tych firm IT, które swój kod oddały (bo Pokaż całość