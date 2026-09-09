Naukowiec pyta, czy OpenAI skorzystało z jego nieopublikowanych badań
OpenAI ogłasza rozwiązanie jednego z najsłynniejszych problemów matematycznych, a naukowiec pyta, czy firma skorzystała z nieopublikowanych badań, które powierzał jej narzędziu.GrimoaldStarszy
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Komentarze (38)
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Serio, to cała treść.
BTW ten wpis na mirko spadł z rowerka?
- naukowiec ten wraz z kolegą pracowali nad tym problemem matematycznym używając rozmaitych asystentów AI oraz Codexa od Open AI. Firma miała więc pełny wgląd i dostęp do ich dokumentów i plików
- samo OpenAI, w dość śliski i prawniczy sposób, przyznało, że nie można wykluczyć, że ich modele AI uczyły się na tychże dokumentach/danych
- wśród publiki (na twitterze) jest podejrzenie, że OpenAI po prostu ordynarnie "ukradło"
https://x.com/BetterCallMedhi/status/2097472336257863722
A firmy AI, które teraz mają nieograniczone budżety, mogą niedługo szukać dodatkowych źródeł finansowania np. poprzez zgłaszanie się do klientów tych firm IT, które swój kod oddały (bo
@M4sterExploder: co to za firmy? Wiekszość kasy to jest robiona na rzeczach, których darmowe odpowiedniki już od dawna są open source tylko liczy się to kto ma klienta a kto nie ma. Taki microsoft będzie zarabiał nawet na najgorszym gównie bo ludzie kojarzą markę i nawet najlepsza jakościowo konkurencja miała by mega problem żeby mu odebrać
Pewnie szanują tak samo, jak całą własność intelektualną powiązaną np. z książkami, których całą treść można z GPT wyciągnąć xD
Dosłownie parę dni temu zastanawiałem się nad publikacja kodu, myślałem o OpenSource i rozpisywałem kroki z Deepseek. Wyszło że 3/4 rzeczy powstało przy udziale LLM a Deepseek strzelił żart ze to już jest OpenSource bo działam z LLM i nie ma co się zastanawiać :)
xd
Nie ma jak udowodnić tego, mógł opatentować, teraz niech buja się :D
@new-object: kolejny "nie znam się, ale się wypowiem" - nie można opatentować tworów abstrakcyjnych takich jak rozwiązania matematyczne, równania, algorytmy abstrakcyjne itp.
"Abstract ideas" nie podlegają prawu patentowemu ¯\(ツ)/¯
+ jeśli ma maile dotyczące tego spotkania z przedstawicielami OpenAI, to jego historia o groźbach dotyczących jego kariery już taka śmieszna nie jest i powinien walczyć.