Firmy nie tworzą nowych miejsc pracy. "Od trzech lat panuje stagnacja"
Przemysław Gacek, współtwórca Grupy Pracuj, ocenia, że stagnacja na polskim rynku pracy trwa już około trzech lat, a duża część rekrutacji służy dziś przede wszystkim zastępowaniu pracowników, którzy odchodzą. Nowe etaty nie powstają, co ma związek ze spadkiem liczby dużych projektów inwestycyjnych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (63)
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Albo może poprawić księgowość, wincy księgowości. Np. wiele firm niepoprawnie rozlicza kaucję z butelek, gdy rozdają butelki kaucyjne na targach albo wypłacają nieudokumentowany przychód pracownikom w formie właśnie butelek kaucyjnych.
Albo wiem, wyślijmy całą wiedzę gospodarczą do Izraela by ten ochronił nas przed konkurencją.
@sebastian-podjadlo: Izrael ochroni nas przed tym, żebyśmy nie mieli tajemnic gospodarczych.
Ta dykta to neokolonia. Protektorat. Kondominium. Terytorium zależne nieformalnie. Strefa wpływów. Państwo marionetkowe, wasalne, satelickie. Jak kto woli.
A argument z 500+ i lekarzami trochę miesza różne rzeczy. Możemy dyskutować, czy państwo dobrze wydaje pieniądze, ale jeśli chcemy gospodarki opartej na konsumpcji, to dobrze zarabiający pracownik też jest
Jako właściciel firmy handlowej w branży budowlanej uważam, że jest to główna przyczyna.
Jeszcze 5 lata temu miałem zamiar otwierać kolejny oddział firmy, ale blokada kanału Sueskiego wywołała takie trzęsienie ziemi, że plany trzeba było odłożyć w czasie. Poźniej przyszła wojna na ukrainie. W międzyczasie pisiory podnosiły 3 razy w roku pensję minimalną.
Ja płacę wszystko jak w
@wypok_wypok: dlatego obecnie liczba ofert pracy rośnie?
Mysle, ze o wiele trudniejsza do pokonania jest bariera psychologiczna.
Mialem na mysli strach przed porzuceniem w miare komfortowego etatu i przejsciem na własne ale pełne ryzyka i niepewnosci.
Masowy i stały napływ imigrantów zarobkowych sugeruje coś odmiennego.