Jak mają tworzyć w takich warunkach? Przecież dla wielu utworzenie jednoosobowej działalności to jest wyzwanie! Ktoś na etacie zarabia załóżmy z 5000 zł na rękę, a jednak ma ambicje odejść z pracy i rozwinąć własny biznes i co? Aby na czysto mieć te 5000 zł z działalności to musiałby wystawic faktury pewnie na 10000 zł, gdzie po odliczeniu VATu, podatku dochodowego i zusu zostałoby mu mniej więcej to samo. To nie są Pokaż całość