Sprawa jest dość prosta i niestety brutalna - dla wielu będzie to gorzką do przełknięcia pigułką.



Dzikie zwierzęta, w drodze ewolucji wyrobiły sobie lęk przed człowiekiem.

A to z prostej przyczyny - jak jakiś osobnik takiego lęku nie miał, to szybko stawał się daniem obiadowym, co uniemożliwiało mu dalszą reprodukcję. A te osobniki które na widok/zapach człowieka dostawały ataku paniki i uciekały byle szybciej i dalej - mogły się dalej rozmnażać.



Oczywiście są tu pewne Pokaż całość