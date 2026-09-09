Dziki w miastach to b---a z opóźnionym zapłonem?
Dziki coraz śmielej wchodzą do polskich miast, atakują ludzi i psy, a ich obecność prowadzi także do groźnych wypadków. Tymczasem zdaniem prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej zamiast rozwiązywać problem, przez lata głaskaliśmy dzikie zwierzęta i ulegaliśmy spirali bambinizmu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (35)
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Dzikie zwierzęta, w drodze ewolucji wyrobiły sobie lęk przed człowiekiem.
A to z prostej przyczyny - jak jakiś osobnik takiego lęku nie miał, to szybko stawał się daniem obiadowym, co uniemożliwiało mu dalszą reprodukcję. A te osobniki które na widok/zapach człowieka dostawały ataku paniki i uciekały byle szybciej i dalej - mogły się dalej rozmnażać.
Oczywiście są tu pewne
@hellfirehe: Przyjemne nie jest, ale konieczne. No ale cóż jeszcze dzieci by zobaczyły, że na dziki się poluje i nie stały by się bambinistami i skąd by ich trzeba brać dalej.
Na wsiach nie ma tego problemu. Idzie się do łowczego i mówi, że nawet mu się ambonę postawi na swoim polu, niech strzela je wszystkie.
No i najważniejsze - to nie są żadni dzicy imigranci. Te dziki się tutaj urodziły!
Gdzie wady? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A tak serio, największy chyba problem, że potrafią włazić do wiat śmietnikowych i przewracać kontenery w poszukiwaniu żarcia, robiąc przy tym spory syf.