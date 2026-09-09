Polska sprawdzi, co ma pod ziemią. Wydamy 186 mln zł na poszukiwanie 34 surowców
Pod powierzchnią Polski może znajdować się coś znacznie cenniejszego niż to, co dotychczas wydobywaliśmy. Miedź, grafit, platynowce, wolfram, fosforyty, baryt czy fluoryt.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (37)
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Pisza że będą szukać złóż węgla koksującego. No szkoda że dopiero co pisowcy pod naporem EU zniszczyli kopalnię z takimi złożami gotowa do wydobycia (Krupiński), i to tak zniszczyli że się jej nie odbuduje.
No i po co komu k--s jak się zamyka huty, co oni z tym będą robić?
I to
Tylko co potem. Bo wiecie, w tej naszej Uni, rozwijanie nowego przemysłu w kraju to bardzo nie koszerne zachowanie przy obecnych priorytetach.
Przecież Polsce nic się nie opłaca...
Wiemy, że w Polsce są 24 miliardy ton węgla brunatnego do wydobycia odkrywkowego.
10 miliardów ton węgla kamiennego w zagłębiu lubelskim do wydobycia tradycyjnego głębinowego.
Ale i tak nie wolno z niego korzystać.
Zysk wynika tylko z charakteru złoża, a wypłaty i socjale cisną ich coraz mocniej. Po 2030 sytuacja może się zmienić jeżeli wydobycie i sprzedaż nie wzrosną.