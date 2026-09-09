Przecież już za Gierka powiercili cały kraj i zrobili mapę zasobów. Cos się magicznie od tamtego czasu urodziło pod ziemią?

Pisza że będą szukać złóż węgla koksującego. No szkoda że dopiero co pisowcy pod naporem EU zniszczyli kopalnię z takimi złożami gotowa do wydobycia (Krupiński), i to tak zniszczyli że się jej nie odbuduje.

No i po co komu k--s jak się zamyka huty, co oni z tym będą robić?

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