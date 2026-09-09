Pogratulować Chinom zaradności. Co jak co ale idą po swoje w kazdej dziedzinie. Ludzie juz zaczynaja latac do Chin się leczyć. Co za chichot historii. Jeszcze 10 lat temu sluchalem o taniej chinszczyznie produkowanej za miske ryzu, tymczasem skrupulatnie krok po kroku rozwijają się. Jaka to jest przepasc miedzy chociazby nami polakami....

Wiem, ze Chiny sa jakie sa ale taka tez jest azjatycka mentalnosc.