Belgijska firma upadła, a technologię ukradły Chiny. Nikt tego nie pilnuje
Chińscy manadżerowie z podwójnym obywatelstwem zatrudnili się w belgijskiej firmie, która opracowywała układy scalone z azotku galu. Te same osoby założyły klona tej firmy i wykradały technologię, przenosząc ją do Chin. Belgijska firma upadła, a prokuratura prowadzi śledztwo. Zatrzymano jednego...jestemjakijestem1212
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Komentarze (83)
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1. Granice do czegoś jednak służą
2. Kapitał ma narodowość
3. Narodowość pracowników ma znaczenie
Jak to szło? Oni wszyscy mieli pracować na nasze emerytury ( ͡º ͜ʖ͡º)
a Polacy jak zwykle zamiast zacząć uczyć się na błędach innych, powielają je... cały czas się tylko słyszy o niekontrolowanej migracji i przestępstwach popełnianych przez obcokrajowców...
- "wolny handel"
- "nadmierna ingerencja"
- "nie denerwować Chiny"
- "co powiedzą inni"
Do wyboru.
@Khar: jakies argumenty masz?
@LukaszSZCZ: korwin sam przeciez jest za sprowadzaniem imigrantow zarobkowych. mnostwo prawaczkow tutaj na wykopie bronilo imigrantow jesli pracowali, nawet sobie urabiali jakies
A z faktu, że w tejże Japonii należy oddzielnie pozbywać się butelek a oddzielnie nakrętek (a także zdjąć etykietę) też jakoś się nikt nie śmieje. Tylko podobne pomysły w UE są nagle pożałowania godne... Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać.
@iskandar: powiedz to Samsungowi, którego tajemnice sprzedawali koreańscy pracownicy.
Wiem, ze Chiny sa jakie sa ale taka tez jest azjatycka mentalnosc.
90% ograniczenia naszego 5% udziału w emisji CO2; ETS, ETS2, ETS3, zakaz spalinówek,zakrętki przy butelkach, diversity, hurtowo przyjmujemy wszystko co przylezie z Afryki, Azji i Ameryki południowej.
Teraz to tym chińczykom w pięty pójdzie.
Czy jednak z tym prawem miedzynarodowym itp. to teatrzyk, a nadal posługujemy się prawem Kalego?
* chiński i brytyjski (chyba z jakimś chińskim kapitałem) fundusz kupili "belgijską" firmę od amerykańskiej
* wprowadzili swoich menedżerów, w tym Zhou jako CEO, który wcześniej był partnerem zarządzającym do spraw właśnie takich przejęć w innym funduszu, w dużej części z państwowym kapitałem
* po kilku miesiącach założyli podobną firmę w Chinach, w której mieli pracować kluczowi pracownicy tej belgijskiej
* w pewnym momencie zaczęli