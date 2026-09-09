To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek poniósł odpowiedzialność za to. Dużo umoczonych polityków i ich rodzin, znajomych. PZU to firma "rodzinna". BMW - bierny mierny ale wierny, więc tam prezesik, tu zastępca, tam kierownik wuj wie czego. Kręci się ten moloch coraz wolniej i wolniej, z czasem padnie i sobie głupi ryj rozwali. Wy myślicie, że ci ludzie wokół tacy bogaci, bo tacy zaradni, wykształceni? ;)