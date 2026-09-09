Po audycie PZU straty wyceniono na 700 mln zł. Zarzutów nadal brak
Według Newsweeka audyt wykazał ponad 700 mln zł działań na szkodę spółek grupy, w tym 45 mln zł na fikcyjne etaty doradców. Postępowanie od półtora roku pozostaje w prokuraturze, a żadna z opisanych spraw nie została dotąd rozwiązana.Palinek
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Komentarze (17)
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@Sikor12: zawsze można iść do prywatnej konkurencji
Ale pamiętaj, że ty musisz zapłacić mandat jeśli przekroczysz prędkość o 11km/h. Na tym polega odpowiedzialność, praworządność, du*a lex sed urva lex, zero tolerancji i przyszłość tego państwa. Inaczej system się zawali. XD
Majtaś nie musiał być ścigany przez pierwsze 2 tygodnie, ws. Szymczyka majtaczyli jakieś 22 miesiące zanim mu postawili zarzuty, Sawicką uniewinnili, bo była obstawiona i inspirowana przez agentów... ale
Za prywatny kosztorys nie zwrócili ani grosza, bo nie, chociaż prawo ich do tego obliguje. Odpolitycznić ten motłoch, wypuścić na rynek na identycznych zasadach jak reszta ubezpieczalni. Rodzinki politycznych patusów co tam zasiadają pozamykać w pierdlu.