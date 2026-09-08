Jezu jaki urzędniczy bełkot. Wystawili by na OLX to by ludzie sami się rzucili na zakup.



Pół żartem pół serio jakim debilem trzeba być żeby trzymać to latami "bo wycena kosztuje za dużo".



Typowy tekst żeby zaraz jakiś pociotek rzeczoznawca z gilem w nosie mógł się zarobić jak by nie było szybszych i tańszych sposobów na wycenę