Płacimy za ich magazynowanie 1,3 miliona złotych rocznie.
Caritas trzyma pod swoim dachem 9 tysięcy zarekwirowanych automatów do gier, za co inkasuje rocznie 1,3 miliona złotych. Podatnicy od kilku lat płacą za magazynowanie, skarbówka nie pozwala ich sprzedać. Czyli problem z dowodami rzeczowymi.wykopwykopwykop1
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Komentarze (63)
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Żeby zobrazować jakie potężne to koszta: za te pieniądze można by zatrudnić jednego lekarza w powiecie.
Pół żartem pół serio jakim debilem trzeba być żeby trzymać to latami "bo wycena kosztuje za dużo".
Typowy tekst żeby zaraz jakiś pociotek rzeczoznawca z gilem w nosie mógł się zarobić jak by nie było szybszych i tańszych sposobów na wycenę
W dodatku na obrazku jest automat arcade, a w artykule chodzi o zarekwirowane automaty hazardowe do golenia frajerów.
Sad PRAWOMOCNYM wyrokiem nakazal sprzedaz. Ale skarbowka PRAWOMOCNEGO wyroku nie wykonuje. Moze niech placi ze swojej kasy za magazynowanie? Nawet te tylko 140 pln za automat.
@Sztywnesutkiszatana: Ile razy robisz wycene? Raz? A ile placisz za przechowywanie?
A dlaczego sad sie upiera? Moze dlatego ze takie jest prawo? Ze zgodnie z prawem nie mozna zniszczyc jesli najpierw nie sprobuje sie sprzedac?
Skoro skarbowka woli placic za przechowywanie to niech placi - ZE SWOJEGO BUDZETU. Ciekawe jak szybko by jednak zdecydowala sie zamowic wycene