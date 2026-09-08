Kleszcz cię nie ugryzł. On cię ZABETONOWAŁ
Kleszcze to statystycznie najgroźniejsze zwierzęta w Polsce.mkorsov
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Kleszcze to statystycznie najgroźniejsze zwierzęta w Polsce.mkorsov
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Unikajcie i pinujcie się.
W 04/2026 skończyły się próby kliniczne nowej szczepionki i złożono wnioski o dopuszczenie ich do obrotu. Jak dobrze pójdzie to pod koniec 2026 albo w 2027 będzie dopuszczona.
@eMaTee: córka za jedną wizytą w krzakach