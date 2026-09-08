Mieliśmy już dawno szczepionkę na boreliozę (Lymerix z lat 90.), podziękujcie antyszczepom z USA które pozbywały producenta i wycofał ja z rynku ludzkiego. Za to psa można łatwo zaszczepić bo nie protestują xD



W 04/2026 skończyły się próby kliniczne nowej szczepionki i złożono wnioski o dopuszczenie ich do obrotu. Jak dobrze pójdzie to pod koniec 2026 albo w 2027 będzie dopuszczona.