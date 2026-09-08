Skończy się to tym, że Kursy doszkalające będą kosztowały nie wiele mniej od pełnego A, oraz powstaną specjalne blokady, aby ograniczać moc silników, strzelam - 400-500 do 27KM. One też będą drogie. Następnie Azja odpowie modelami o mocy 25-27KM o odpowiednich cenach i wszystko zostanie prawie po staremu. Dzisiaj ceny 125 też są chore i moim zdaniem - bardzo dyskusyjne względem 3-4k za pełne A i dostęp do wszystkich pojemności.



Co do Pokaż całość