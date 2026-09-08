Fajnie by było :)
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Bo to jest chore aby trzeba było robić kolejne egzaminy.
Robisz normalnie "niższą kategorię", np. A1, B1, AM. Osiągając limit wieku do wyższej kategorii możesz po prostu złożyć wniosek do WORD/MORD o sam egzamin teoretyczny
Co do
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@lossiemkos89: codziennie 3 wypadki są powodowane przez motocyklistów. W wypadkach spowodowanych przez motocyklistów ginie średnio jeden na 3 dni. Więc możesz jeszcze zobaczyć.
Ja sam jestem anemicznym kierowcą. Raz bo już dawno nie fascynuje mnie "prędkość" a dwa bo jeżdżę dużymi samochodami. Nie zliczę ile razy byłem mijany na centymetry przez motocyklistów przekraczających prędkość na oko 2 razy. Wystarczyłoby, żebym zrobił nieznaczny ruch kierownica np. omijając
@abhagebhar: do mnie się przysrał ostatnio jakiś pedał na skuterku, bo ośmieliłem się ominąć robotnika na zwężonym kawałku drogi, tak żeby nie przejechać mu po butach. Wszystko w obrębie pasa ruchu, bez wjeżdżania na linie. Jeden pas, samochody wjeżdżają na suwak, a ten debil będzie wyprzedzał, bo mu się spieszy.
Na wniosek.
Bo jeśli ktoś już jeździ cały czas na 125tce, to czego się nauczy na kursie nowego? Niczego :) Wiem, bo pierwsze prawo jazdy jakie miałem to na kategorie A (śpieszyłem się by zdążyć przed zmianami na a1, a2 - 2012r).
Więc albo zdajesz na
@new-object: ale skoro uważasz, że przez 5 lat na 125 na kursie nie nauczysz się już niczego nowego, to dlaczego narzekasz na polskie egzaminy na prawko? Polskie egzaminy na prawko kategorii
@MarciNo75: czyli w 125tce po 5 latach tych wzorców kierowca nie wyrabia?
Czyli obecni ludzie, co mają 125tke o tym w ogóle nie wiedza, tak? Skręcają kierownicę w lewo jak chcą jechac w lewo na swojej 125tce, tak?
Czyli na drogach jest bardzo niebezpiecznie, codziennie pewnie
Cena skutera 125cc jest na równi 300cc, żerują na tym tylko właściciele OŚRODKÓW do robienia prawek.
Kolejny aspekt: w 2026 roku z powodu norm ilość 15konnych 125cc jest bardzo mała, większość ma grubo poniżej 15KM.