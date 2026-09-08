Rząd wyda 19 miliardów na waloryzację, a emeryci dostaną... po 19 zł
Waloryzacja emerytur w nadchodzącym roku przyniesie seniorom jeszcze większą podwyżkę niż dotąd zakładano. Według nowego scenariusza, świadczenia mają pójść w górę o około 3,96 proc. Taka zmiana zapewniłaby podniesienie minimalnej kwoty z poziomu 1978,49 zł do kwoty 2056,84 zł brutto (1871,72 zł netFXMAG
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Komentarze (32)
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@masshacker: nie wliczyles naszego bratniego wschodniego panstwa, ktore rowniez ma potrzeby - a moze prosic o duzo, bo ma nagrania jak sie koalicjanci zabawiaja z dziecmi i psami
Minimalna nie wzrośnie o 68 tylko dodatkowo o 9. Dla emerytury emerytury 4k jest o 19 więcej niż zakładali we czerwcu.
Rząd nie wyda 16,7 na waloryzację tylko 19. Emerytów jest dużo. Z każdym rokiem będzie trzeba dopłacać więcej bo długość życia rośnie a wiek emerytalny jest za niski. Ta piramida finansowa upadnie
@paw1470: nie upadnie po prostu emeryci i rencisci beda dostawać piniadze i za te piniadze kupia tylko bułke chleba i jak to mowil pinokio "beda z---------ć za miste ryżu" w wieku 65 lat na emeryturze....
@jediwolf: jak tusk powiedzial, ze powstanie to powstanie. Nie trzeba mu co 20 lat przypominac
@PijanyDrwal: Powstanie, powstanie. W 2386, po tym jak Niemcy w 2123 staną się republiką muzułmańską opartą na prawie szariatu, a w 2235 kraj upadnie ekonomicznie z powodu wojen plemiennych i nie będzie mieć absolutnie żadnego wpływu na cokolwiek w Europie. Bredzisz jak zawsze.
Gdyby politycy nie rozdawały wcześniejszych emerytur to może dostaliby więcej, bo nie byłoby i tak wielu ¯\(ツ)/¯
@Hellicon: Umowa z Indiami już weszła? Przypominam, że Hindusów jest ponad 1,5 miliarda. Co takiemu szkodzi przyjechać w wieku emertyalnym na kilka dni do Polski do pracy a potem złożyć wniosek o dopłatę do polskiej min. emerytury?
https://www.rp.pl/polityka/art42731991-hindusi-z-polska-emerytura-lewica-promuje-umowe-z-indiami
@Instrybutor_z_Orlenu: I za inflację w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Litwie, Łotwie, Estonii i Bułgarii...