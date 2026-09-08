Czy wy czytacie że zrozumieniem? W czerwcu zakładali że wzrośnie o 3.47. Teraz wyliczyli że 3.96.

Minimalna nie wzrośnie o 68 tylko dodatkowo o 9. Dla emerytury emerytury 4k jest o 19 więcej niż zakładali we czerwcu.



Rząd nie wyda 16,7 na waloryzację tylko 19. Emerytów jest dużo. Z każdym rokiem będzie trzeba dopłacać więcej bo długość życia rośnie a wiek emerytalny jest za niski. Ta piramida finansowa upadnie