Polska na tle Europy: kraj psiarzy
8,44 mln psów, 7,55 mln kotów, 49% domów z psem (2. w Europie). Wartość rynku pet care w Polsce w 2025 roku wyniosła 9,6 mld zł, a prognoza na 2029 to 13 mld zł. Dokąd idziesz, Polsko?redorbiter
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Komentarze (147)
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wiekszosc ludzi nawet psa nie potrafi prowadzic, to pies prowadzi ich, to jest jakas paranoja, idzie taki kundel i sie rzuca na ludzi, a te buraki nie potrafia nad nim zapanowac
Już na wejściu do pensjonatu podbiega do mnie pies właścicieli. Na szczęście został zatrzymany przez pana. Od razu tłumaczę, że nie mam nic przeciwko zwierzęciu, byleby się do mnie nie zbliżał i absolutnie nie dotykał.
Chwila konsternacji. Tłumaczę, że nie toleruje bezpośredniego kontaktu (po prawdzie, brzydzę się).
Do końca pobytu nie widziałem psa na oczy.
Można? Można....
@macieyy: Bardzo słuszny postulat. Jak nie worki z kupą to puszki, torebki po karmie itp. Zwłaszcza, że od wprowadzenia kaucji, gminy są ze śmieciami "w plecy".