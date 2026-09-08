Goraco polecam zapoznac sie ze statystykami. Liczby szokuja. W Polsce od pewnego czasu jest wiecej psow niz dzieci (!sic). Wydajemy na to ogromne pieniadze. To nie jest juz tylko kwestia osobistego wyboru - to jest tragedia na skale panstwa, ktora dzieje sie na naszych oczach. Przy takiej ilosci psow (ponad 8 milionow) klopoty z psami i psiarzami sa juz niemozliwe do ignorowania, a problem bedzie tylko rosl. Moze czas pomyslec o regulacji Pokaż całość