Jestem ciekaw i chętnie poczytałbym o skali tego procederu. Czy takie "firmy" liczone są w dziesiątki, czy w setkach. Gdzie mają swoje bazy? Czy tylko na Ukrainie, czy wszędzie np. kacapia, Białoruś, Litwa, etc. I takie spostrzeżenie, że Polska ma odrobinę łatwiej do obrony przy tego typu scamach ze względu na swój język. (Tak wiem, teraz już jest AI i klonowanie głosu)



Powinno się uczyć swoich bliskich zwłaszcza starszych, że jeżeli tylko Pokaż całość