Kolejny ukraiński call center na krypto wycięty. 500k
60 operatorów, ofiary z Ukrainy i UE, fałszywe platformy, VPN-y. Pieniądze szły prosto do organizatorów. Policja wpadła, zajęła sprzęt za 10 mln hrywien, gotówkę i auta. Organizator mieszkał we Lwowie i zarządzał zdalnie.awe-spam
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Komentarze (20)
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Powinno się uczyć swoich bliskich zwłaszcza starszych, że jeżeli tylko
Jankesi poinstalowali tam rózne nowe służby, bo chcą zmusić Żeleńskiego do kapitulacji, i to te służby wykrywają tę działalność
ale ona chyba wewnętrznie wspierana i rozwijana