Pracodawcy znów oberwą. Ponad 2 tys zł. więcej za jeden etat
4950 zł brutto, dokładnie tyle według wyliczeń ma wynosić najniższa pensja od stycznia 2027 roku. Niestety, dla pracodawcy rachunek nie kończy się przy granicy 5 tysięcy, jest znacznie wyższy. Jeśli rząd przyjmie propozycję płacy minimalnej na 2027 r., koszt jednego etatu wzrośnie do około 5964 zł mFXMAG
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Komentarze (150)
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Z resztą odwróć sytuację i
Po co reformować administrację publiczną, resorty siłowe, służbę zdrowia itd. żeby partyjniacy kradli kasę w rękawiczkach?
Po co skoro uczciwie pracujący Polak i przedsiębiorca załatają dziurę budżetową?
Taki model już dawno został opisany i jest to państwo kolonizowane.
@wojciojaw: Mam nadzieję.
Co najlepsze budżetowa sama będzie wypychsc pracowników na umowy smieciowe bo nie utrzyma etatów z pracy w gospodarce.
@FXMAG jesteście manipulantami bez kręgosłupa moralnego.
Żyjemy w kraju z gówna skoro takie tuzy intelektu mają w ogóle prawo do wypowiadania się publicznie.
Powinno być brutto i netto, gdzie brutto to całkowity koszt pracodawcy. Pracownik powinien dostawać swoje brutto do łapy i rozliczenie od pracodawcy, ile ma zapłacić podatków, składek itd.
Teraz większość ciemnoty nawet nie wie, że ich brutto to nie jest całkowity koszt pracodawcy a co dopiero jak bardzo państwo ich dyma.
Ciekaw jestem jak wzrosła by świadomość gdyby ludzie zauważyli 15 662 zł brutto brutto i 6998 zł w portfelu :D
@Artic
Tak, taką cenę widziałem na miejscu w lokalu.
Nie wiem co to za strona, ale na https://menumcdonald.pl/ potwierdzają taką cenę.
Zamawiając przez uber eats chcą 18.50 zł, mimo że jest osobno też pobierana opłata za dostawę.
@intri: Coś się zmieniło, że pracodawca nie ma obowiązku wydawać tzw. kwitów co miesiąc? Przecież tam wszystko jest rozpisane czarno na białym. Ludzie po prostu mają to gdzieś.
@intri: A wiedzą ile szef na nich zarabia?
pracownikom placi sie tyle, ile sa warci na rynku pracy.
Oczywiscie nie ponizej ustawowego minimum.
Nieprzyjemne ale prawdziwe.
@jerry-snow: Rośńie, bo rosła inflacja w wyniku COViD a potem ataku Rosji na Ukrainę.
Tu ktoś pisze, że ma. Więc ja się pytam czy jak wyrobi ktoś większą normę to dostaję więcej pieniędzy?
@jerry-snow: No to chyba w twoich marzeniach. Bo bynajmniej nie u polskich ciuciurcuw.
@kris-komar: a ja pamietam jak minimalna byla 1700 i wszyscy marzyli