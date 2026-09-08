Problem jest taki że pracownicy nie wiedzą ile oddają państwu. To nie żaden pracodawca oddaje tylko pracownik bo to on to wszystko wypracował. Gdyby pracownicy przy wypłacie za każdym razem dostawali info że tyle zarobiłeś, tyle zabrało ci państwo to sytuacje przy urnie wyborczej wyglądał by zupełnie inaczej. Ogromna część ludzi nie odróżnia netto od brutto, nie zdają sobie sprawy że płacą podatki, nie wiedzą np co to vat i że go Pokaż całość