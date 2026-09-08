Hity

tygodnia

Nocna "impreza" policji w lesie przy lotnisku Jasionka. Radiowozy uciekają.
Nocna "impreza" policji w lesie przy lotnisku Jasionka. Radiowozy uciekają.
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Kacprzyk szuka pracy w całej Polsce. Kolejne szpitale mówią "nie"
Kacprzyk szuka pracy w całej Polsce. Kolejne szpitale mówią "nie"
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Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
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Dobijał się do szpitala z ostrym zawałem. Nikt nie otworzył mu drzwi...
Dobijał się do szpitala z ostrym zawałem. Nikt nie otworzył mu drzwi...
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Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
1823

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