Wielkie piece największej huty w Europie idą na złom. To może być koniec
Czy premier Meloni złamie konstytucję, by ratować przed likwidacją wielkie piece Ilvy? W Rzymie ruszają rozmowy o przysznixodus
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Czy premier Meloni złamie konstytucję, by ratować przed likwidacją wielkie piece Ilvy? W Rzymie ruszają rozmowy o przysznixodus
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Komentarze (48)
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XXI wiek, chinczyk nam to wytopi u niego huta działa bez emisji straszliwego C02
Własny przemysł ciężki, motoryzacyjny? Pan chinczyk ma w ofercie autobusy i rowery zapraszamy.
A później jeżdżą te potworki przypominające toyote z dupą mercedesa A albo chińskie panamery
Z jednej strony p------ą o
@PijanyDrwal: tak tak, a wysłanie do woja by zrobiło prawdziwego mężczyzne xD
whoya tam wiesz robolu, dorabiasz se fantazyjne teorie
W Polsce przydałoby się postawić jakąś hutę z w miarę czystą technologią. Na zachodzie zostanie skansen i ładne widoczki na pocztówki.
Miasto nazywa się Taranto.
Rozumiem, końcówkę zmieniamy odmieniając przez przypadki.
Ale po co zmiana "a" na "e"?
Co do Niemiec i ich atomu, to dosyć sprytnie to zrobili bo jednak zostawali dalej kierunki na strudja itp. więc zachowają zdolności, a chociaż mają taki plan.