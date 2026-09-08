STAR wraca. Legendarna polska marka znów pojawi się na ciężarówkach
STAR wraca na rynek nowych ciężarówek. MAN przywraca jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich mareketepetete
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STAR wraca na rynek nowych ciężarówek. MAN przywraca jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich mareketepetete
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Komentarze (92)
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miało być patriotycznie i swojsko? to jest za rok znowu będzie kwik że ci w DE dostają większe podwyżki w MANie
@Czerwone_Stringi: Obecnie Jelcz zapchany jest pod korek, dalsze skalowanie produkcji może być niekorzystne bo zamówienia się kiedyś skończą a firma zostanie z halami i ludźmi. To dobrze, że pojawia się możliwość zamówień od innego producenta z przynajmniej częściowym udziałem polskiej gospodarki.
Jelcz też bazuje na zagranicznych podzespołach.
To zwykły skin do TGS, tani marketing oparty na sentymencie.
https://www.youtube.com/watch?v=Rg2Fddqn9DQ
Komentarz usunięty przez moderatora
@PrezesBoss: kilka lat był wystawiony na sprzedaz, jakoś nie znaleźli sie Polacy patrioci gotowi kupić