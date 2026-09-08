Historia z Instagrama, udokumentowana zrzutami ekranu, logami systemowymi i nagraniem rozmowy z przedstawicielem LUX MED.

Kobieta była w terapii u mgr. Kamila P. (psycholog po WSB-NLU) w LUX MEDzie. Terapeuta znał jej historię przemocy seksualnej. Mimo to na jednej z sesji zaczął wypytywać ją o szczegóły jej seksualności. Pytania spoza kwestionariusza, który sam wybral.

Po tej sesji kobieta zakończyła terapię.

Kilka dni później sprawdziła logi systemowe swojej dokumentacji medycznej. Mgr Kamil P. dwukrotnie wyświetlił jej dokumentację USG ginekologicznego, transwaginalnego 7 i 20 listopada 2025 r. Już po zakończeniu terapii. Nie był jej terapeutą. Nie leczył jej. Nie było żadnego świadczenia zdrowotnego, które dawałoby mu prawo tam wejść.

W nagranej rozmowie z przedstawicielem LUX MED (styczeń 2026) przedstawiciel firmy odmawia odpowiedzi m.in. na pytania: czy zgłoszono naruszenie do UODO, czy skonsultowano sprawę z niezależnym specjalistą spoza firmy, dlaczego nie poinformowano pacjentki w wymaganym terminie 72h o skutkach naruszenia jej danych.

Kierowniczka zespołu psychoterapeutów LUX MED przyznała pacjentce, że jej relacja z terapeutą "nie miała charakteru zdrowej relacji terapeutycznej" i że terapeuta "mógł postrzegać ją bardziej jako kobietę niż pacjentkę". Sam terapeuta, zapytany wprost, czy przekroczył granice pacjentki, nie udzielił odpowiedzi.

Terapeuta, który nie widzi granicy między pacjentką a obiektem zainteresowania (i to wobec osoby z historią przemocy seksualnej) łamie podstawowe zasady etyki zawodowej w psychoterapii.