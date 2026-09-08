Historia z Instagrama, udokumentowana zrzutami ekranu, logami systemowymi i nagraniem rozmowy z przedstawicielem LUX MED.
Kobieta była w terapii u mgr. Kamila P. (psycholog po WSB-NLU) w LUX MEDzie. Terapeuta znał jej historię przemocy seksualnej. Mimo to na jednej z sesji zaczął wypytywać ją o szczegóły jej seksualności. Pytania spoza kwestionariusza, który sam wybral.
Po tej sesji kobieta zakończyła terapię.
Kilka dni później sprawdziła logi systemowe swojej dokumentacji medycznej. Mgr Kamil P. dwukrotnie wyświetlił jej dokumentację USG ginekologicznego, transwaginalnego 7 i 20 listopada 2025 r. Już po zakończeniu terapii. Nie był jej terapeutą. Nie leczył jej. Nie było żadnego świadczenia zdrowotnego, które dawałoby mu prawo tam wejść.
W nagranej rozmowie z przedstawicielem LUX MED (styczeń 2026) przedstawiciel firmy odmawia odpowiedzi m.in. na pytania: czy zgłoszono naruszenie do UODO, czy skonsultowano sprawę z niezależnym specjalistą spoza firmy, dlaczego nie poinformowano pacjentki w wymaganym terminie 72h o skutkach naruszenia jej danych.
Kierowniczka zespołu psychoterapeutów LUX MED przyznała pacjentce, że jej relacja z terapeutą "nie miała charakteru zdrowej relacji terapeutycznej" i że terapeuta "mógł postrzegać ją bardziej jako kobietę niż pacjentkę". Sam terapeuta, zapytany wprost, czy przekroczył granice pacjentki, nie udzielił odpowiedzi.
Terapeuta, który nie widzi granicy między pacjentką a obiektem zainteresowania (i to wobec osoby z historią przemocy seksualnej) łamie podstawowe zasady etyki zawodowej w psychoterapii.
Pomimo wielokrotnych pism i miesięcy postępowania, pacjentka do dziś nie otrzymała informacji, jakie konkretnie działania podjęto wobec terapeuty. Z dostępnych informacji wynika, że mgr Kamil P. nadal pracuje jako psychoterapeuta i cały czas można się do niego umówić.
Komentarze (57)
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A bazy centralne dopiero nadchodzą, to będzie zabawa...
@bialytaboret: Masakra. Teoretycznie mogliby coś z tym zrobić, bo polska ustawa wprowadzająca RODO przewiduje w art. 107 odpowiedzialność karną. W opisanej przeze mnie sytuacji może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Tylko z jakiegoś powodu najwyraźniej jeszcze się tego
@bialytaboret: rejestracja zdarzen medycznych w p1 jest obowiazkowa od 5 lat.
@Foxbat: I co, w ramach tego kłamstwa sama sobie dwa razy obejrzała swoje USG wykorzystując konto tego typa? No prawdziwa hakierka.
W krainie wiecznego g-wna twoje wyniki nie są twoje. Masz się nimi dzielić z całą Polską ¯\(ツ)/¯
Na jednych zajęciach które odbywały się w grupie był sobie doktorant który miał za zadanie asystować w zajęciach. Nie był pełnoprawnym pracownikiem, raczej kimś kto miał być nim za rok, bez sprawdzali jak sobie da radę na zajęciach, czyli taka powiedzmy jazda testowa nowego pracownika.
Ów pan doktor siadał w pobliżu dziewczyn które
Korzystałem wtedy z obu wymienionych no i jak pisałem, mając porównanie z przychodniami NFZ czułem się tam jakbym do