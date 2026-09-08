Można by zrobić odwrotnie - zadajesz pytanie "jaki jest wynik mnożenia 345 x 654?"

Człowiekowi trochę to zajmie policzenie nawet kalkulator, trzeba chwycić, znaleźć, wklepać, przepisać wynik a AI poda go natychmiast, no ale to pewnie kwestia czasu aż AI by ogarnęła taką pułapkę.

W sumie cokolwiek się zrobi to AI to obejdzie.

CAPTCHA będzie musiała być zupełnie innym modelem.