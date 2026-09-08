GPT-6 Astra przeszło wszystkie 48 poziomów CAPTCHA. Ostatnia obrona przed botami
ChatGPT-6 Astra rozwiązał wszystkie 48 poziomów testu CAPTCHA i zdobył certyfikat poświadczający, że jest człowiekiem.PoProstuFarc
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ChatGPT-6 Astra rozwiązał wszystkie 48 poziomów testu CAPTCHA i zdobył certyfikat poświadczający, że jest człowiekiem.PoProstuFarc
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Komentarze (27)
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@mszef: To dlatego, że jesteś człowiekiem (prawdopodobnie).
I cyk, krytykujesz rząd? Do pierdla albo nie masz zasiłków/służby zdrowia czy inny c--j.
coś jak test voighta-kampffa z blade runnera ;)
podają gotowanego psa co robisz...
@martw: Ciekawe, czy gotowanie - a nie np. smażenie albo duszenie psów jest standardem w Azji?
@martw: oblałby każdy psycho/socjopata
Człowiekowi trochę to zajmie policzenie nawet kalkulator, trzeba chwycić, znaleźć, wklepać, przepisać wynik a AI poda go natychmiast, no ale to pewnie kwestia czasu aż AI by ogarnęła taką pułapkę.
W sumie cokolwiek się zrobi to AI to obejdzie.
CAPTCHA będzie musiała być zupełnie innym modelem.
@zosiaa: a nkby czemu? AI zrobi to tak jak zechcesz, ba to nawet programik sklepany w godzinkę da się zrobić by miał pewne opuźnienia i składową błędów. Najgłupszy i najprostszy do ominięcia sposób o jakim słyszałem.