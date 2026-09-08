Samsung inwestuje w europejskie AI! Konkurent dla OpenAI i Antropic?
3 miliardy euro nowego kapitału i wycena przekraczająca 21 miliardów euro to dane dotyczące francuskiego Mistral, czyli europejskiego projektu AI. Coraz wyraźniej widać jego aspiracje do grupy zdominowanej przez gigantów takich jak OpenAI, czy Anthropic. Stawka jest jednak większa niż konkurowanie nFXMAG
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Komentarze (16)
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@ray7: no właśnie
Komentarz usunięty przez autora
Ale generalnie u nie ma budżetu na frontiery, a jakby spróbowało ustalić taki, to by sie 20 krajów posrało, że jak to DC bedzie w jakiejś Francji, a nie gdzieś na Słowacji