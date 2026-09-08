"W wypadku zginęły dwie osoby. Podejrzany kierowca zniknął"
"42-letni Kamil B. z Rzeszowa jest poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem w Głogowie Małopolskim. Mężczyzna usłyszał zarzuty po tragedii na drodze krajowej numer 9, ale początkowo sąd odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie."paramedix
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Komentarze (31)
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I jak zwykle dobrostan sprawcy na pierwszym miejscu.
A stan psychiczny krewnych ofiar? A w d-pę z nimi. Witamy w krainie wiecznego g-wna ( ͡º ͜ʖ͡º)
Areszt ma zapobiec zagrożeniu społeczeństwa przez osobę niestabilną psychicznie (co potwierdził sąd).
Brak nawet dozoru jest skandalem.
A skojarzenie powyższych działań zapobiegawczych z widłami to twoje skojarzenie. Dlatego każdemu życzę jak najszybszego spotkania z konsekwencjami swoich decyzji, zanim dosięgną innych ludzi.
Jak kumple dzwonią co słychać to nie odpowie 'po staremu' xd