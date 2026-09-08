Bulterier zaatakował małego Tymoteusza
W lipcu 2026 roku w Łomży bulterier zaatakował 2,5-letniego Tymoteusza. Pies ugryzł dziecko w twarz i szarpał je za klatkę piersiową. Teraz Prokuratura Rejonowa w Łomży przekazała nowe informacje o prowadzonym postępowaniu oraz możliwej odpowiedzialności właściciela zwierzęcia.Duzers78
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Komentarze (82)
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I gazem.
Ale tak szczerze to wystarczył miesiąc żeby wszystkie pieski zaczęły chodzić na smyczy.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
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