Prywatna kancelaria w środku komendy. "Policjanci stali się wyrobnikami"
Ona po prostu prowadzi swoją prywatną kancelarię w pracy mówi Onetowi osoba związana z gdańską policją. "Ona" to szefowa działu prawnego komendy wojewódzkiej. Regularnie angażuje podwładnych do pracy nad sprawami prowadzonymi w ramach jej własnej praktyki twierdzą nasze źródła.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (18)
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- sumaryczną kwotę umowy: 787 tys. zł
- nakład pracy, który jest niesprecyzowany.
- finalnie okazało się, że nakład pracy może być wykonywany przez zespół etatowy KWP... ten sam, który obsługiwał zlecenie oficjalnie po godzinach a mniej oficjalnie w czasie pracy.