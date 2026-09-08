Na OLX jest teraz masa podejrzanych ofert. Konsola trochę taniej niż normalnie, sprzedający wygląda w miarę legitnie, piszesz i po chwili zaczyna się klasyka:

„Nie mam na tym koncie przesyłki OLX.”

„Wystawię z konta żony.”

„Podaj maila.”

„Wyślę Ci link do płatności.”

No i dostajesz link.

Tylko że to nie jest OLX.

To jest podrobiona strona OLX, z ich logo, kolorami, zdjęciami, „bezpieczną płatnością” itd. Wszystko po to, żeby człowiek pomyślał, że normalnie płaci przez OLX i podał dane karty albo wysłał pieniądze oszustowi.

I teraz najlepsze.

Zgłosiłem to OLX.

Napisałem im wprost, że ludzie wykorzystują ich serwis do szukania ofiar, potem podszywają się pod OLX, stawiają fałszywe kopie ich strony, używają ich logo i próbują wyciągać od ludzi pieniądze.

Czyli wydawałoby się: temat dla security, fraud teamu, kogokolwiek żywego.

A OLX?

Odpowiedź wygenerowana przez AI.



Ktoś robi phishing na waszą markę, podrabia waszą stronę i może właśnie okrada kolejnych ludzi na kilka tysięcy złotych, a wy odpalacie bota, żeby użytkownik dostał ładną odpowiedź i elo.

Jeszcze chwilę później przychodzi ankieta:

„Jak oceniasz wsparcie udzielone w wiadomości automatycznej?”

No nie wiem, może 1/5, skoro cała moja uwaga polega właśnie na tym, że automatyczna odpowiedź w takiej sprawie jest kompletnie bez sensu?

Najbardziej absurdalne jest to, że ktoś właściwie robi za nich robotę.

Znajduje scam.

Rozpoznaje phishing.

Zgłasza fałszywą stronę.

Opisuje cały schemat.

Ostrzega, że ktoś podszywa się pod OLX.

A odpowiedź:

Dziękujemy za kontakt z OLX.

Super.

Teraz dodatkowo jest idealny moment dla oszustów, bo ludzie polują na PS5 Pro przed GTA VI, ceny konsol poszły w górę i każdy szuka okazji.

Wystarczy PS5 Pro za atrakcyjną, ale nie absurdalnie niską cenę i już masz zainteresowanych.

Ja zobaczę podejrzaną domenę i wiem, że coś śmierdzi.

Ale ktoś mniej techniczny?

Widzę naprawdę scenariusz, gdzie ojciec chce kupić konsolę synowi, dostaje „link OLX”, widzi logo OLX, zdjęcie konsoli, zielony przycisk płatności i nawet przez sekundę nie pomyśli, że właśnie jest na stronie jakiegoś oszusta.

Klik. Dane karty. Kilka tysięcy w plecy.

I później zapewne będzie:

„Pamiętaj, OLX nigdy nie prosi o płatność poza serwisem”.

No fajnie, tylko może najpierw warto zainteresować się ludźmi, którzy aktywnie podszywają się pod wasz serwis?

Nie oczekuję, że OLX usunie wszystkich scammerów z internetu.

Ale jeśli użytkownik zgłasza wam wprost:

„Hej, ktoś robi fake OLX i wykorzystuje wasz portal do wyłudzania pieniędzy”

to może jednak powinien to przeczytać człowiek, a nie ChatGPT z Temu.

Ktoś z Was ostatnio też trafiał na takie akcje?

Szczególnie przy PS5 Pro / elektronice?

Wrzućcie screeny i opiszcie schematy, bo jestem ciekawy, jak duża jest obecnie skala tego syfu.

I wykopcie, może jak temat trochę pożyje, to OLX zainteresuje się phishingiem bardziej niż ankietą o jakości odpowiedzi swojego AI.