Szpital odwołał zabieg 6 dni przed terminem. Pacjent czekał rok
Pacjent miał operację przepukliny 10 września, ale placówka odwołała ją 6 dni wcześniej. Szpital potwierdza, że ogranicza planowe zabiegi do wartości kontraktu z NFZ; nowe terminy mogą przypaść nawet w 2027 r.Palinek
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Komentarze (51)
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Zamiast u##bać lekarzy robiących zabiegi prywatnie, a następnie rozliczający to samo jeszcze na NFZ, a także pensje lekarzy, którzy zarabiają patologicznie dużo za nic, albo pracę w różnych miejscach w tym samym czasie (biolokacja xD), to w dalszym ciągu mamy rypanie po ludziach, którzy utrzymują ten kraj z gówna i kartonu.
W praktyce wypisują i rejestrują od nowa pod koniec kolejki, spotkałem się z tym zwłaszcza w Małopolsce...
Lekarze sobie radzą (zarobki po 200k miesięcznie), szpitale mają budżet praktycznie tylko na wynagrodzenia, tylko na pacjenta już nic nie zostaje.
¯\(ツ)/¯