I co taki człowiek ma zrobić jeśli pracuje fizycznie, a nie ma 5-6k żeby tak o wydać na operacje prywatną (możliwe, że dużo wiecej, w 2013 płaciłem 4600 zł za laparoskopowe usunięcie obustronnej pachwinowej)? Ma ryzykować uwieźnięciem przepukliny czy zdychać z głodu?