Co czwarty Polak dostaje paragon. Firmy remontowe oszukują Skarb Państwa
Finanse państwa są w opłakanym stanie. Rządzący starają się uszczelnić luki podatkowe, ale czy na pewno zaglądają wszędzie? Co z firmami wykonującymi usługi? Z danych wynika, że duża część z nich nie przekazuje klientom faktur za wykonaną pracę. To przypadek, czy społeczne zezwolenie na okradanieFXMAG
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Komentarze (72)
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Nie. To społeczne (artykuł sam podaje - 75% Polaków nie chce paragonu) przyzwolenie na NIE okradanie NAS, obywateli.
- Co tak drogo?
- Z fakturą jeszcze drożej.
jak chcesz fakturę 2x tyle i tyle
Ojejku, to niech państwo tyle pieniążków nie rozp****ala na boki. Nóż się w kieszeni otwiera, jak się patrzy na to, jak fatalnie kasa jest marnotrawiona. Gdyby obywatele widzieli, że kasa idzie tam gdzie potrzeba, że nie jest przepalana na wały, to może bardziej ochoczo i solidarnie podchodziliby do płacenia podatków.
lekarza i lekarza dentysty;
pielęgniarki i położnej;
medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
Za to za 100 zł do ręki to można rozmawiać.
Ojciec w 2000 roku remontował dom, majster brał 200zł/dzień i do tego po południu był już konkretnie nawalony, innych kandydatów nie było, teraz pewno nie jest inaczej, Albo płacisz konkretny szmal, albo się użerasz debilami, którzy unikają podatków.
Płacisz konkretny pieniądz, faktury nie widzisz i użerasz się z debilami, którzy nabrali pięć robót na raz i nie ogarniają co zrobić u kogo.