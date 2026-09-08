Finanse państwa są w opłakanym stanie.

Ojejku, to niech państwo tyle pieniążków nie rozp****ala na boki. Nóż się w kieszeni otwiera, jak się patrzy na to, jak fatalnie kasa jest marnotrawiona. Gdyby obywatele widzieli, że kasa idzie tam gdzie potrzeba, że nie jest przepalana na wały, to może bardziej ochoczo i solidarnie podchodziliby do płacenia podatków.