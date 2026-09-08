Mój synek Staś potrzebuje przeszczepu grasicy w Londynie i operacji serca
Staś przeszedł już pierwszą operację serca. Cierpi również na całkowity zespół DiGeorgea i nie ma grasicy, przez co praktycznie nie ma odporności. Przed nim kolejne operacje serca oraz przeszczep grasicy w Londynie.Adbel
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Komentarze (68)
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@marek-panicz: tez to rozkminiam, natura każe spłodzić kolejne tylko warto zastanowić się czy z rodzicami jest wszystko OK ?
Staś urodził się 26 czerwca 2026 roku. Jeszcze przed narodzinami lekarze wykryli u niego złożoną wadę serca oraz mikrodelecję 22q11. Już w pierwszej dobie życia przeszedł poważną operację kardiochirurgiczną. Później pojawiły się liczne powikłania - wymagał wspomagania oddechu, leczenia niewydolności krążenia i nerek, dializ oraz przeszedł sepsę.
Dalsze badania potwierdziły całkowity zespół DiGeorge’a i brak grasicy. Oznacza to skrajny niedobór odporności, dlatego
@Adbel: ja tam sie nie znam ale szybki research w google i w Polsce tego nie robia, nowatorska metoda malo gdzie to robia
na Twoim miejscu postąpiłbym tak samo, zdrówka dla malego
ile to kosztuje?
Odpowiedz mi na kilka pytań jak już podniosłeś wątek na wykopie.
1) na jakim etapie podczas badań prenatalnych wyszły problemy z grasicą i sercem?
2) wiesz, że NFZ refunduje tego typu zabiegi za granicą? Dostaliście odmowę, czy