Zjedzcie mnie. Rozumiem, że rodzice robią co mogą ale zdecydowanie wolę wpłacić pieniądze na dorosłą osobę która w jakiś sposób ma ułożone życie i szanse na wyzdrowienie lub wydłużenie życia niż na cud metody za 10 milionów na małe dziecko które nawet nie jest świadome, że istnieje, będzie wymagało dalszej opieki przez resztę życia o ile w ogóle to leczenie okaże się skuteczne.