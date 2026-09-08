Sala zabaw... w bloku? Nie popieram wandalizmu, ale co dokładnie mieli w głowie właściciele, otwierając taki biznes, w takim miejscu? Bo potrafię sobie wyobrazić kogoś, kto mieszka nad tą salą zabaw i próbuje się wyspać po nocnej zmianie, albo skupić na pracy zdalnej, a jedyne co słyszy, to krzyczące dzieci. No chyba, że mają tam jakieś super wygłuszenie i ludzie, którzy mieszkają nad nic nie slyszą.