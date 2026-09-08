Sala zabaw w Gdyni zdewastowana kwasem mlekowym. Straty to 40 tys. zł
Sala zabaw "Malowana Polana" w Gdyni padła ofiarą bezprecedensowego aktu wandalizmu, ale złapali gnoja.Menelowe_plus
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Sala zabaw "Malowana Polana" w Gdyni padła ofiarą bezprecedensowego aktu wandalizmu, ale złapali gnoja.Menelowe_plus
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Komentarze (53)
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ciekawe czy powiazane rublami czy zupełny "pszypadek" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dać mu izolatkę i rozlać tam kwas masłowy. Zobaczymy czy jest taki twardy (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Komentarz usunięty przez autora