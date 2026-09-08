Egzaminatorzy lobbyści obsiedli komisję układającą pytania na prawo jazdy
W komisji zasiada trzech egzaminatorów lobbujących niekorzystne zmiany dla kursantów oraz oskarżony o korupcję egzaminator nadzorujący.AndrzejInstruktor
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Komentarze (16)
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@PepikPL: Bo się dogadać nie mogą.
Ja zawsze mówię wprost - skoro egzamin nie sprawdza czy umiemy jeździć, skoro dopiero po otrzymaniu prawka zaczynamy się uczyć jeździć, skoro jazda na co dzień wygląda kompletnie inaczej niż ta na egzaminie... to co sprawdza egzamin? Nic. Służy tylko wyciągnięciu
ci co umieli jeździć, zdawali za trzecim
pozostali museili dokupywac dogrywke kursu po 3 oblaniach i dopiero wtedy zdawaili
chyba że poszło sie do szkoły jazdy naprzeciwko WORDu, w której kurs był co prawda znacznie droższy, ale wszyscy tam zdawali za pierwszym razem
taka magia