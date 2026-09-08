Te wszystkie ośrodki egzaminowania od lat 90 to po prostu paśnik i żadne pierdoły typu elektroniczny egzamin tego nie zmieniły i nie zmienią. To trzeba zaorać i posypać solą. Niedawno był news że jakiś egzaminator oblewa >90% i co? I nic. News był, wszyscy wyrażą "stanowcze oburzenie" i do następnego razu. Wiadomo jak to działa od zawsze: znajdź kontakt (np w swojej szkole jazdy) i daj w łapę to zdasz.