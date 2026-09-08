Znów płonie składowisko opon w Wilkowie!
Mimo zamknięcia zakładu, opony nadal są zwożone z niemiec. Teraz pożar... Plac sam się nie wyczyści. :)uncles
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Mimo zamknięcia zakładu, opony nadal są zwożone z niemiec. Teraz pożar... Plac sam się nie wyczyści. :)uncles
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Komentarze (23)
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Właściciel to pewnie słup. Można dotrzeć po sznurku do kłębka tylko
Że jak? Czyli można palić oponami w piecu?
@jegertilbake: sugerujesz że w Polsce nie ma regulacji co do składowiska opon?
Zawsze przy takich akcjach szkoda też strażaków. Muszą gasić jakies skladowiska smieci, bo byc moze ktos chcial szybko sobie zarobic.