Strefa Czystego Transportu w Krakowie będzie droższa. Nie można jej zlikwidować
Od 1 stycznia 2027 roku kierowcy samochodów niespełniających wymogów krakowskiej SCT zapłacą więcej za wjazd do miasta. Dzienna opłata wzrośnie z 5 do 15 zł, a miesięczny abonament ze 100 do 250 złwiktorks
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Komentarze (98)
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@fittrenerka: Wszedłem tylko po to, by o tym napisać. Zlikwidować nie można, ale ograniczyć do samego rynku i wpuszczać samochody spełniające normy EURO2 jak najbardziej można...
Można natomiast zmienić jej granice, tak aby obejmowała np... Rynek Główny... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: I normy, tak żeby wjeżdżały samochody z np euro2. Tak jest chyba w Berlinie.
Myślę że losy SCT w Krakowie powinny dać odpowiedź na kogo głosować. Krakusy, pamiętajcie i nie zapomnijcie kto jest przeciw wam. Jak zapomnicie to będziecie mieli, bo to będzie się zaostrzać jak u nas w Wawie.
Na przeszkodzie stoi brak godności i rozumu u urzędników.
@mimmo:
To ma byc kara, a nie forma oplaty abonamentowej.
Miszalski to tylko wierzchołek góry lodowej..
To sama zmiana wygeneruje konieczność rozliczenia poprzedników i poprawę standardów.. obcięcie powiązań korupcyjnych i nepotyzmu.
Zmiany są dobre - nie musisz się bać... Chyba że uczestniczysz w tej mafijnej strukturze