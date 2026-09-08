Jak dzieci, ile można pier.olić w kółko o tym samym... Kraków przekroczył limit zadłużenia w stosunku do przychodów i MUSI albo ciąć wydatki, albo zwiększać przychody. Zgadnijcie co wybrali i kto za to zapłaci. Ta strefa daje miastu przychody, jeden typ zapłacil za to stanowiskiem, a teraz trwa walka o to, by tylko na tym się skończyło i żeby cały układ się tam nie rozsypał. Jak im znowu wybiorą kogoś z PO, Pokaż całość