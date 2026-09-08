Ministerstwo przeznaczy 250 mln zł na dzieci cudzoziemców w szkołach
Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy ćwierć miliarda złotych na pomoc dzieciom cudzoziemców w polskich szkołach. Nowe rozwiązania obejmują program wsparcia "Przyjazna szkoła", w ramach którego zatrudniani będą asystenci międzykulturowi.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (103)
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Oczywiście
Poza tym takie postępowanie UW jest sprzeczne z Konstytucją, bo nikt nie może być
Na każdą rzecz możnaby przeznaczyć nie tylko cały budżet, ale i całe PKB, i by brakło. Pieniądze są rozkładane na wszystkie cele.
A na to wspomaganie kulturowe, które sprowadzać się będzie do nauki j. polskiego dotyczącego tego jest przerabiane na pozostałych przedmiotach to też śmieszne pieniądze.
A to wsparcie aby dzieci Ukraińskie stały się Polakami, a nie wyjechały jest krytyczne.
@Dragonan: Wszyscy w domu zdrowi? Leki dziś wziąłeś już? Może zapomniałeś? Sprawdź pudełko na leki, czy te z przegrody "rano" już zażyłeś.
@Gorilla1453: ruskiego trolla to masz w bani cymbale. Kurs polskiego to