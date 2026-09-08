Ponad 1 mln zł dla lekarza z Legnicy. W Bełchatowie dorzucają procent od zysku
Szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające milion złotych rocznie - wynika z analizy serwisu Wyborcza.biz. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (11)
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@Spring90: Tylko dodaj, że wyłącznie biologii i chemii. Kitle tak podkreślają to kucie (na pamięć) ale często są bardzo słabi w innych rzeczach, w innych przedmiotach szkolnych które zaniedbywali czy ogólnej wiedzy o świecie.
Że wystarczy przypomnieć Kopacz i jej pi@rdololo o dinozaurach. Coś słabo się uczyła historii. A nawet biologii, bo ewolucja na niej jest omawiana a nie na historii.
Nie zgadzam się
Pacjent zadowolony bo zrobione, szpital bo jest na + tylko NFZ płacze bo musi zapłacić wg umowy którą sam zawarł.