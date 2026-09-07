Szwajcaria testuje zastąpienie Microsoft 365. Pilotaż obejmie 3000 komputerów
Czy to początek końca dominacji Big Tech w europejskiej administracji? Szwajcarski rząd rozpoczyna testy na 3000 stanowisk, zastępując Microsoft 365 rozwiązaniami open source. Chodzi o bezpieczeństwo danych, ciągłość usług i rosnące koszty licencji.Tired_
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Komentarze (54)
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No, 14 000zł za pracownika to interes życia (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
The Federal Chancellery is investing CHF 9 million in an open-source workplace rollout for 3,000 federal employees.
A u stryja kolegi wywołuje efekt motyla
Wróżę nadchodzący rok Linuxa
No i nie zapominajmy, że jak mamy instytucje/firmy to musi istnieć coś takiego jak "wsparcie techniczne". O ile kojarzę
jak rozumiem 3000 pracownikow moze sobie na tym pracowac rownolegle, wyjdą wszystkie minusy i na testach sie skonczy
@Pawel993:
kuźwa, wszystko przez przeglądarkę.
Wtopili 9 000 000 CHF żeby się przekonać że to ślepa uliczka XD
@starypryk:
Nie, nie działa. Mało, niedawno youtubowy propagator Linuxa ponownie testował jak działają gry na linuxie i wyszło, że zarówno na 9600 XT, 5060Ti i Arc B580 są szybsze na Windows 11 odpowiednio o 11%, 24% i
Naprawdę nie wiem co takiego Grażynki w urzędach robią, że soft dla nich trzeba brać z innego kontynentu