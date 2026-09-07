No fajnie, ale sądzę że na etapie testów to się skończy. Lubię Linuxa ale zważywszy na potencjalne problemy ze zgodnością, niszowymi programami oraz po prostu przeszkoleniem ludzi nie tylko z innych (darmowych) programów ale w ogóle całego systemu operacyjnego to są małe szanse żeby ot tak bez większych oporów przeszli na to wszystko.

No i nie zapominajmy, że jak mamy instytucje/firmy to musi istnieć coś takiego jak "wsparcie techniczne". O ile kojarzę Pokaż całość