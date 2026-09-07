Dawid Godziek mistrzem świata!
Polak triumfuje w Slopestyle Super League w Kanadzie Gratulacje!Zza_Oceanu
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Polak triumfuje w Slopestyle Super League w Kanadzie Gratulacje!Zza_Oceanu
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Komentarze (13)
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ale dobre i to :) brawo Dawid, POLSKA GUROM ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@Griev: No aż żal dupsko ściska, bo za naszych czasów to tylko łopata była. Ja już prawie 5 z przodu, kolano i kostka Mireczku nie pozwala, właśnie od tego skakania. Poskładałbym się po pierwszym, większym dropie. Życzę długiej jazdy w zdrowiu :)
Dzięki śliczne i jeśli nie latać to jednak sama jazda na rowerze także super przyjemna i jakieś delikatne XC to także świetna zabawa, więc życzę udanych jazdek także! :)
Jeden zostaje w czymś mistrzem świata.
Drugi siedzi na wykopie.
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