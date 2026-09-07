jak bym miał paletkę pod pachą i piłkę do nogi zamiast kasku, koszulkę z 9 i logo orlenu na kołnierzyku to kto wie, może i by było już ponad kilka tysięcy wykopów ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )

ale dobre i to :) brawo Dawid, POLSKA GUROM ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ﾟ